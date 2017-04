28 participants de l’Eurovision visitent Israel

Avant la compétition annuelle en mai, les meilleurs interprètes passent quatre jours en tournée d’Israël avec des journalistes, des blogueurs et des cinéastes de leur pays d’origine.

Le 5 avril, 28 finalistes de l’Eurovision ont planté des arbres en Israël représentant leurs pays lors d’une tournée promotionnelle de quatre jours avant le 62e concours Eurovision de la chanson à Kiev, du 9 au 13 mai 2017. La plantation a eu lieu dans la Forêt Eurovision, une section de La forêt des présidents Keren Kayemet L’Israel-Jewish National Fund Presidents.

Les artistes et les journalistes, blogueurs et vidéastes qui l’accompagnent de 28 pays – de l’Arménie à la Suisse, plus Israël – ont eu une visite guidée de Tel-Aviv, de Jérusalem et de Herzliya.

Le 5 avril, les participants ont interprété leurs chansons pour les médias locaux et internationaux au Theatre Club de Tel Aviv.

L’Eurovision aurait été vue en direct par quelque 200 millions de personnes en Europe, en Australie, aux États-Unis, en Chine, au Canada et dans d’autres pays.

“Israel Calling 2017” a ainsi permis pour la deuxième fois que la majorité des participants à Eurovision Song Contest puissent visiter Israël.

Le projet, initié et réalisé par Tali Eshkoli, est organisé en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère du Tourisme, le Ministère de Jérusalem et du Patrimoine, le Fonds National Juif, les Entreprises de StandWithUs et les municipalités de Herzliya et Tel Aviv-Yafo.

« Cet événement nous offre tous la possibilité de relier les cultures et les différents styles musicaux à une nature grandiose, telle celle offerte par l’État d’Israël », a déclaré Daniel Atar, président mondial de KKL-JNF.

« Cette rencontre unique mène à la coopération mutuelle et à la fraternité entre différentes nations et cultures sous des idées communes, où la nature et la musique en sont une ».

Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, a déclaré qu’il espère transformer l’événement « Israël Calling » en une tradition établie. « Nous croyons que la musique, comme le tourisme, est un pont entre les gens », a-t-il déclaré.

By Abigail Klein Leichman

