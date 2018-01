2018 – année d’interrogations, de menaces et de défis

L’année 2017 s’achève dans la tourmente et l’incertitude au moment où la tension monte dans la bande de Gaza et des affrontements violents déferlent contre le régime des Ayatollahs en Iran.

Cette année fut surtout marquée par une politique américaine musclée qui a réussi à renforcer considérablement ses relations avec Israël, mais qui a créé un bouleversement dans les rapports traditionnels avec le monde arabo-musulman.

L’année 2017 fut aussi celle de l’émergence de nouveaux jeunes leaders en Europe. Grâce aux réseaux sociaux, Macron réussit en France à écarter les barons de la vieille garde politique, tandis que Sébastian Kurz réveille en Autriche les démons de l’extrême droite.

Cette année est celle aussi de Vladimir Poutine devenu un chef d’Etat inamovible probablement pour plusieurs années encore.

2017 a été marquée également par les diatribes du tyran de la Corée du Nord, Kim Jong-Un, et du mégalomane turc, Erdogan. Une année où la violence verbale se déchaîne partout et les menaces grandissent sans contrôle.

Dans notre région, nous constatons que Bachar el Assad est toujours au pouvoir, et l’Iran omniprésente. Daesh perd des territoires mais demeure opérationnelle, en Europe, en Libye, et en Egypte. Les chrétiens d’Orient, et les Coptes en particulier, souffrent toujours de la terreur et les églises sont le théâtre de monstrueux carnages devant l’impuissance du Vatican et de l’Occident.

Le Moyen-Orient demeure instable et continue à alimenter plus de 70 % du terrorisme planétaire.

Dans ce contexte d’incertitude, Israël se prépare à toute éventualité au Nord, contre le Hezbollah, et au Sud, contre le Hamas. Tsahal renforce sa force militaire avec de nouvelles armes sophistiquées, de nouveaux sous-marins et avions furtifs, et en se dotant d’une intelligence artificielle performante, et d’un Renseignement unique et ultramoderne.

Voilà déjà un an que le Président Donald Trump est entré à la Maison Blanche. Sa politique est bien différente de ses prédécesseurs sur tous les plans. Ses discours pro-israéliens et ses chaleureuses paroles nous réconfortent. Sa proclamation sur Jérusalem et le transfert de l’ambassade prouvent qu’il tient ses promesses, mais qu’il n’imposera pas non plus une initiative de paix ni des condamnations inutiles.

Jusqu’à ce jour, Trump n’a pas déçu les Israéliens. D’ailleurs, tant que Mahmoud Abbas continue de jouer avec le feu et ne cessera pas d’être un maître-chanteur, aucune solution avec les Palestiniens par une médiation américaine ne verra le jour.

L’année 2018 regorge d’interrogations sur l’avenir du gouvernement Nétanyahou. Les manifestations hebdomadaires se poursuivent et la protestation gronde dans les médias et dans les rues contre la corruption. Les mois à venir seront déterminants pour savoir si nous nous acheminerons vers des élections anticipées. Nous n’en sommes pas encore là. Nétanyahou affirme son innocence et qu’il n’y a rien dans les dossiers d’accusation, mais la presse accuse avec force et signe.

Pourtant, de multiples défis sont à relever dans tous les domaines. Israël se trouve en bonne posture sur le plan économique et sécuritaire et le tandem Trump-Nétanyahou est unique en son genre pour la marche à suivre.

Dans le brouillard et face aux menaces, rien ne sert de bousculer l’échiquier politique pour gagner quelques points dans les sondages, d’autant plus que le peuple est déchiré entre la Droite et la Gauche et que le système électoral est bloqué.

En 2018, c’est bien l’avenir d’Israël qui sera en jeu.

Freddy Eytan

« 2018 – année d’interrogations, de menaces et de défis », Le CAPE de Jérusalem, publié le 31 décembre 2017: http://jcpa-lecape.org/2018-annee-d-interrogations-de-menaces-et-de-defis/