Début 2017: record historique de touristes entrants

Israël connaît depuis le début de l’année un record historique de touristes entrants. Pour les deux premiers mois, on a noté l’arrivée de 444.000 touristes, ce qui est une augmentation de 25% par rapport à janvier-février 2016 et 27% par rapport aux deux premiers mois de 2015. Cette augmentation spectaculaire est notamment due à la stratégie commerciale initiée par le ministre de Tourisme Yariv Levin comme il le confirme lui-même: « Nous avons mis en place un marketing d’avant-garde et très attractif. Nous allons continuer à convaincre les touristes étrangers des nombreux avantages de se rendre en Israël qui possède de très nombreux atouts touristiques, historiques et religieux ».

Photo Moshé Shaï / Flash 90