En 2016, les crédits à la consommation en Israël ont bondi de 7%

Les israéliens continuent de consommer à crédit alors que de plus en plus de commerçants acceptent les cartes de crédit en moyen de paiement.

272 milliards de shekels ou 65 milliards d’euros: c’est le montant fabuleux des achats à crédit que les consommateurs israéliens ont réalisé auprès de leurs commerçants en 2016. C’est 7,2% de plus que l’année précédente. Et encore ce chiffre ne comprend pas les commandes en ligne et les achats effectués à l’étranger.

1,2 MILLIARD DE TRANSACTIONS

En 2016, le volume de transactions réalisées à crédit s’est monté à 1,2 milliard de shekels : c’est 8% de plus qu’en 2015. Le record des transactions a été enregistré au mois d’août dernier : 113 millions d’achats à crédit ont été enregistrés pour un montant global de 24 milliards de shekels (6 milliards d’euros).

Si le nombre de transactions est en hausse, le montant moyen d’une transaction est en recul. En 2016, le montant moyen d’un achat à l’aide d’une carte de crédit s’est élevé à 214 shekels (50 euros), soit 2% de moins qu’en 2015.

Selon les données transmises par les sociétés de crédit, près de la moitié des transactions ont été d’un montant qui n’a pas dépassé les 45 shekels (11 euros).

150.000 COMMERÇANTS

Résultat de l’engouement des Israéliens pour la consommation à crédit : le nombre de commerçants qui acceptent le paiement par carte de crédit va en augmentant.

En 2016, Israël comptait 150.000 commerçants qui acceptaient le paiement par crédit. Au cours des quatre dernières années, le nombre de commerçant honorant les cartes plastique crédit a fait un bond de 27%.

L’usage croissant de la carte de crédit s’explique aussi par le fait que, depuis quelques années, de nombreux commerçants et prestataires de services ont décidé d’accepter les paiements à crédit : taxis, parkings, vendeurs sur les marchés ouverts, etc.

Jacques Bendelac (Jérusalem) www.israelvalley.com