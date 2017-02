200 000 shekels du Hamas pour les familles de terroristes saisis par la police

La police a investi au cours de la nuit le domicile de plusieurs familles de terroristes et a mis la main sur des sommes importantes, en devises étrangères, qui avaient été versées par le Hamas.

L’opération, effectuée avec des effectifs importants, a été lancée suite à une enquête approfondie au cours de laquelle des renseignements précieux ont été recueillis par les forces de l’ordre israéliennes et les services de sécurité. Il a ainsi été prouvé que des familles de terroristes, vivant dans des villages et des quartiers de la partie est de Jérusalem, bénéficiaient d’une aide financière importante que leur procurait le Hamas.

Les policiers ont perquisitionné dans sept maisons à Jabel Moukhaber, Ras el Amoud, A Tour et dans le ‘camp de réfugiés’ de Shouaffat. L’une d’entre elles est celle de la famille du terroriste Ghassan Abou Jamil, qui a perpétré le massacre dans la synagogue de Har Nof en 2014, assassinant six personnes, une autre abrite les parents du terroriste coupable de l’attentat de Guilo qui a fait 19 victimes israéliennes en 2002. Cette action policière a permis la saisie de près de 200 000 shekels, de deux voitures et de bijoux.

Dans le communiqué résumant son intervention, la police a indiqué : « La police israélienne ne tolérera pas le soutien, financier ou autre, d’organisations terroristes à des familles de terroristes qui ont commis des attentats meurtriers. L’opération lancée cette nuit est un nouvel exemple des actions qu’effectue la police israélienne en vue d’éviter, de neutraliser et d’arrêter les personnes impliquées dans ces activités terroristes de façon directe et d’agir contre ceux qui encouragent et soutiennent les terroristes ».