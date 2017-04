1948-1967: la population d’Israël a décuplé!

L’Etat d’Israël va entrer dans sa 70e année d’existence et sa population a décuplé durant cette période. Selon l’Office central de la Statistique, il y a aujourd’hui 8,68 millions d’habitants en Israël. L’Etat d’Israël comptait 806.000 habitants lors de la proclamation d’indépendance.

La répartition ethnico-religieuse est la suivante: 6.484.000 Juifs (74,7%), 1.808.000 Arabes (20,8%) et 388.000 Israéliens de différentes autres origines et religions.

Aujourd’hui, 75% de la population est native du pays par rapport à 35% en 1948.

Concernant la population juive, 44% se disent « laïcs », 24% traditionnalistes, 12% se considèrent comme « traditionnalistes-religieux », 11% comme religieux et 9% comme orthodoxes. Il s’agit-là d’une évolution observée depuis un certain nombre d’années qui indique que la population dite « laïque » n’est plus majoritaire dans le pays. Ceci explique certains phénomènes politiques ainsi que des réactions violentes des anciennes élites qui voient leur hégémonie disparaître.

L’Office central de la Statistique indique que l’évolution de la population permettra à l’Etat d’Israël de compter 15,2 millions d’habitants en 2048, pour le centenaire de l’Etat.

La ville la plus peuplée du pays est sa capitale, Jérusalem, avec 865.700 habitants.

