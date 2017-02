19 rabbins contestataires arrêtés devant l’hôtel Trump

19 rabbins, faisant partie d’un groupe de manifestants venus contester la politique migratoire du nouveau président Donald Trump, ont été interpellés par la police. Les protestataires, qui étaient près de 200, s’étaient rassemblés devant l’hôtel international Trump de New York après une marche dans les rues de Manhattan qui avait perturbé la circulation. Certains d’entre eux avaient alors proclamé :‘Ni haine, ni peur, les réfugiés sont les bienvenus’ alors que d’autres brandissaient des pancartes où on pouvait lire : ‘Mon peuple était réfugié aussi’. Ils se sont ensuite assis devant l’hôtel et ont ignoré les injonctions de la police qui leur demandait de se disperser. Un grand nombre d’entre eux, hommes et femmes, vêtus d’un châle de prière, représentaient le mouvement T’ruah, groupe rabbinique libéral défendant les droits de l’homme. Photo Reuters Aroutz Sheva