150 requins ont été repérés le long des plages de Hadera !

Chaque année des dizaines de requins arrivent le long des plages de Hadera pour y passer l’hiver. C’est la saison de reproduction des requins, ils viennent de se baigner dans l’eau chaude près de la central électrique et en profitent pour manger des vers et des crustacés qui vivent dans ces eaux chaudes…….Vidéo…..

Selon les estimations, ces requins resteront sur place jusqu’en Mars, ils rejoindront alors la haute mer.

32 espèces de requins vivent en Méditerranée et au large des côtes d’Israël.

Ils arrivent chaque année en groupes et restent dans les eaux peu profondes, attirant les plongeurs, qui viennent pour les regarder et les photographier.

Les autorités ont cependant émis un avertissement plus tôt ce mois-ci : Se baigner en face de la central de Hadera pourrait conduire à des sanctions pénales…..

Source Koide9enisrael