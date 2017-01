15 façons dont Israël a inspiré le monde en 2016

Israël se classe environ à la 150ème place dans le classement des pays selon leur taille, puisque sa superficie équivaut environ à 21 000 kilomètres carrés et a une population de moins de 8,6 millions d’habitants. Mais ses réalisations en 68 années d’existence ont largement éclipsé la petitesse de sa taille.

Israël est un leader mondial reconnu dans de nombreux domaines, y compris l’eau et la technologie agricole, le high-tech, les dispositifs médicaux et l’aide humanitaire.

ISRAEL21c vous rapporte de façon quotidienne les inventions israéliennes, les innovations, les découvertes et initiatives altruistes. Ici, nous en avons choisi 15 parmi les nombreuses qui ont eu un impact remarquable en 2016.

L’hôpital de campagne du corps médical de Tsahal, reconnu par l’OMS

L’hôpital de terrain portable piloté par le corps médical de Tsahal dans les zones sinistrées à travers le monde a été le premier hôpital de campagne à avoir jamais obtenu le rang de type 3, le plus haut rang sur l’échelle de l’Organisation des Nations Unies mondiale de la santé (OMS).

Dirigé par les médecins du corps médical, des soldats et des réservistes, l’hôpital de campagne peut accueillir plus de 200 patients par jour et dispose de 12 postes de secours de la médecine, trois salles d’opération, une banque de sang, des laboratoires de pointe et de l’équipement d’imagerie. Népal, Haïti, la frontière syrienne et les Philippines font partie des lieux où il a été déployé. (lire également : L’hôpital de campagne de Tsahal le meilleur au monde ?

AIDER LES VICTIMES DE GUERRE SYRIENNES

La Syrie peut être officiellement un pays ennemi, mais cela n’a pas empêché des dizaines d’individus israéliens, des organisations et des organismes gouvernementaux – y compris les Forces de défense israéliennes – de faire tout leur possible pour atténuer les souffrances humaines dans le pays, même si procurer cette aide s’avère souvent dangereux.

L’aide israélienne au pays prend de nombreuses formes, en grande partie sous les opérations de l’association sans but lucratif IL4Syrians qui a été fondée par un citoyen israélien au début de la guerre civile en 2011 : nourriture, médicaments, manteaux et produits de base aux Syriens, dans une mission transfrontalière périlleuse.

Avec l’aide des transports organisés par l’armée israélienne, quelque 2.500 hommes, femmes et enfants syriens ont reçu des soins dans divers hôpitaux israéliens, au détriment des contribuables israéliens et les donateurs. En outre, l’entrepreneur et millionnaire israélo-américain Moti Kahana, qui a acheté un bus pour transporter les enfants syriens gravement malades ou blessés vers les hôpitaux israéliens par le biais de sa fondation à but non lucratif Amaliah, et la Fondation Yitzhak Rabin.

Les cliniciens de l’Israël Trauma Coalition ont formé des soignants et des bénévoles à Berlin pour traiter les réfugiés syriens dans cette ville allemande. La NATAN – IHA, basée à Tel Aviv, a fourni des soins traumatiques et post-traumatiques aux réfugiés syriens en Jordanie.

L’association à but non lucratif IsraAID a sauvé et offert de nombreuses formes d’assistance aux réfugiés syriens et d’autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique se dirigeant vers les pays européen

UN FAUTEUIL ROULANT REVOLUTIONNAIRE

UPnRIDE Robotics of Yokneam Illit a présenté UPnRIDE 1.0 à la fin de septembre et s’attend à ce que le dispositif de mobilité révolutionnaire – qui apporte une mobilité sans précédent aux paraplégiques et tétraplégiques – soit sur le marché dans la seconde moitié de 2017.

Le fondateur Amit Goffer teste le prototype UPnRIDE. Image offerte par UPnRide

Les accolades articulées UPnRIDE et les sangles de harnais fournissent un soutien lors de la transition entre les positions assise et debout. La technologie de pointe de mouvement et le calcul en temps réel équilibrent et stabilisent automatiquement UPnRIDE sur les trottoirs inclinés, les parcs de stationnement, les rampes et les escaliers bas.

UPnRide a été inventé par Amit Goffer, un paraplégique, qui a déjà inventé l’exosquelette robotique ReWalk.

LA GESTION DES DECHETS

Ce fut une excellente année pour Paulee CleanTec, basé à Tel-Aviv.

En mars, la société a remporté 6 000 $ dans le défi de recyclage des éléments nutritifs de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, qui utilise des procédés chimiques pour transformer rapidement le fumier en engrais non toxique et non polluant en cendres.

En octobre, OurPets, basée en Ohio, a conclu un partenariat stratégique avec Paulee (baptisé en l’honneur du chien de son fondateur) pour développer et commercialiser le système portable respectueux de l’environnement et durable de l’entreprise israélienne, qui transforme les excréments de chiens en engrais cendres non pathogènes et sans odeur en quelques secondes.

Et plus récemment, la technologie de Paulee a été intégrée dans un système de gestion durable des déchets en cours de développement par Epic CleanTec en Californie. La première installation, prévue l’année prochaine à San Francisco, servira de pilote et de modèle pour une nouvelle expansion aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Chine.

PIONNIER DANS LA MARIJUANA MÉDICALE

Ce fut l’année où Israël a été le chef de file pour la prise de conscience mondiale de l’intérêt de la marijuana médicale.

En novembre, la multinationale israélienne Teva Pharmaceutical Industries et la société israélienne Syqe Medical ont accepté de commercialiser du cannabis médical pour la gestion de la douleur en Israël, avec l’inhalateur révolutionnaire de plantes médicinales de qualité sélective Syqe.

Israël est depuis longtemps un chef de file mondial en matière de recherche et de technologies liées au cannabis médical. Le pays accueille même un accélérateur de démarrage, Cann10, où les entrepreneurs reçoivent une gamme complète de services pour créer des entreprises offrant de nouvelles technologies dans ce domaine émergent.

Une étude révolutionnaire publiée en juin par un professeur de l’Université Ben-Gurion a prouvé que les utilisateurs de marijuana médicale éprouvent un soulagement important de la douleur et une amélioration de la fonction. En mars, des investisseurs, des chercheurs et des entrepreneurs de haute technologie du monde entier se sont réunis à Tel Aviv à CannaTech 2016 pour le premier Sommet international pour l’accélération de l’innovation en matière de cannabis

DES REGLES SANS DOULEUR POUR LES FEMMES

Le dispositif Livia de iPulse Medical pour soulager la douleur des crampes menstruelles a créé un buzz dans le monde entier et a recueilli 1 411 515 $ de partisans dans une campagne de crowdfunding lancée avec un objectif de 50 000 $. De toute évidence, la solution sans drogue sera très demandée lorsqu’elle débutera en 2017, d’abord en Europe et plus tard aux États-Unis, en attendant les approbations réglementaires.

LES EXAMENS DU CANCER DES FEMMES AU KENYA

À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, environ 700 femmes au Kenya ont eu leur premier dépistage du cancer du col utérin grâce à MobileODT basé à Tel Aviv.

Piloté avec succès aux États-Unis, en Haïti, au Guatemala, au Botswana, au Kenya, au Népal et au Mexique, la technologie optique évoluée d’EVA capture et transmet en toute sécurité des images biomédicales pour le diagnostic et l’analyse en utilisant uniquement un téléphone mobile et une connexion Internet. Cela rend possible le dépistage du cancer du col de l’utérus dans les endroits où il n’y a pas d’infrastructure médicale plus sophistiquée.

UNE ISRAÉLIENNE WONDER WOMAN

L’actrice israélienne Gal Gadot peut avoir joué dans plusieurs films hollywoodiens avant 2016, mais c’est l’année où elle est devenue un fabuleux modèle pour les femmes.

Sa performance en tant que Wonder Woman a été considérée par beaucoup comme la meilleure partie du film Batman contre Superman cette année.

En octobre, l’Organisation des Nations Unies a choisi la personne de Gadot Wonder Woman comme ambassadeur honoraire pour l’indépendance des filles et des femmes.

Gal Gadot a consacré du temps du circuit de promotion de son nouveau film Wonder Woman, qui devrait paraître en juin prochain, pour proposer un nouveau modèle positif pour les enfants qui considèrent les femmes comme des super-héros plutôt que comme des princesses impuissantes.

Gal Gadot a également prêté son pouvoir d’étoile à une vidéo courte célébrant les jeunes femmes israéliennes.

UNE VESTE IMPRIMÉE 3D AUX JEUX PARALYMPIQUES

La robe imprimée en 3D du designer israélien Danit Peleg a attiré l’attention du monde entier lorsque la snowboardeuse américaine Amy Purdy l’a portée pour danser une samba avec un robot lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de 2016 à Rio.

Peleg a déclaré que son dessin était inspiré par la peinture célèbre de Botticelli « la naissance de Vénus » et célèbre le croisement de technologie et de mode.

L’IMPRESSION EN 3D DE TISSUS HUMAINS

Nous entrons dans ce qui n’est plus de la science-fiction: la technologie qui permet d’imprimer un organe humain. La société israélienne Nano Dimension, fabricant d’imprimantes 3D, collabore avec la société israélienne de biotechnologie Accellta de Haifa pour mélanger des cellules souches humaines dans son encre d’imprimante à jet d’encre 3D. Lorsqu’elle est expulsée à travers plus de 1000 minuscules buses d’une imprimante Nano Dimension Dragonfly 3D, l’encre peut se former dans le tissu humain. Alors que la technologie est encore à l’étape de la preuve de concept – et passer d’un simple tissu à un organe complet est un processus décourageant et inexploré – les possibilités de sauver des vies en imprimant un nouveau foie ou un poumon sont stupéfiants.

DE LA VIANDE DE POULET FABRIQUEE PAR UNE MACHINE

La start-up israélienne SuperMeat a fait les manchettes avec son annonce qu’elle est en train de créer le premier dispositif de fabrique de masse sur le marché pour apporter de la viande de poulet cultivée aux restaurants – et éventuellement à des cuisines à la maison. La viande en question est cultivée à partir de cellules souches plutôt que prélevée sur un animal abattu.

Dans le passé, cela a été fait dans un tube à essai dans des conditions de laboratoire hautement contrôlées. SuperMeat propose de développer et de commercialiser un petit «four» de haute technologie qui ferait de la viande non OGM à partir d’un sérum, d’une poudre ou d’une capsule contenant des échantillons de cellules.

UNE GAZE QUI STOPPE L’HÉMORRAGIE EN QUELQUES SECONDES

La gaze WoundClot de Core Scientific Creations absorbe environ 2 500% de son propre poids en fluides et forme une membrane de gel coagulante qui peut empêcher une personne de faire une hémorragie en quelques minutes.

Le produit, qui se dissout naturellement dans les 24 heures et est déjà utilisé par les hôpitaux européens et les premiers intervenants américains et israéliens, comble un grand besoin dans des situations où la compression n’est pas efficace ou même contre-productive comme dans le cas des blessures par coups de couteau et certains autres traumatismes .

AVANCÉE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN

Une équipe de recherche israélienne et américaine a publié en septembre une étude de haut niveau montrant que la thérapie génique et la chimiothérapie combinées se sont révélées extrêmement efficaces dans la prévention des métastases du cancer du sein – la propagation mortelle des cellules cancéreuses aux organes vitaux – chez les souris de laboratoire avec une tumeur primitive du sein.

Le chercheur Noam Shomron de l’Université de Tel Aviv dit qu’il existe une forte corrélation entre l’effet sur les gènes dans les cellules de souris et l’effet sur les gènes dans les cellules humaines. Les résultats indiquent une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du sein.

UN PNEU QUI NE SE DÉGONFLE JAMAIS

SoftWheel, la société israélienne qui a littéralement réinventé la roue en remplaçant le moyeu à rayons et à jantes traditionnel par un système de suspension automatique innovant, entre dans le secteur de l’automobile avec sa roue Enduro, visant à apporter les mêmes améliorations radicales aux automobiles qu’elle a déjà apporté aux fauteuils roulants et aux bicyclettes.

Parce que le pneu rigide d’Enduro n’est pas rempli d’air, il ne peut jamais être à plat.

«La meilleure façon de révolutionner le monde est de révolutionner le transport», a déclaré le PDG de SoftWheel, Daniel Barel, lors de l’introduction du concept en mars dernier.

« Plus de pneus plats, 20% en plus d’efficacité énergétique, meilleure manœuvrabilité, plus de sécurité, plus léger – mieux dans tous les sens. »

L’IMMERSION DES TAXIS ISRAÉLIENS A LONDRES

Gett (anciennement Get Taxi), la populaire application israélienne de téléphérique utilisée dans une cinquantaine de villes à travers le monde, a étonné le monde des affaires avec son acquisition en mars de la compagnie de taxi britannique Radio Taxis.

Gett possède maintenant une flotte de 11 500 taxis licenciés à Londres – environ la moitié des taxis de la ville – dans le but de fournir sa technologie aux clients corporatifs de Radio Taxis.

En mai, Volkswagen a investi 300 millions de dollars dans Gett dans le cadre de son recentrage sur les nouvelles technologies et les solutions de transport personnel à la demande.

Et au mois d’août, Gett a commencé à intégrer son application à Google

Rapport de Abigail Klein Leichman pour www.israel21c.org

J-WIRE

Traduction Google adaptée par JFORUM

En savoir plus sur http://jforum.fr/15-facons-dont-israel-a-inspire-le-monde-en-2016.html#jMjjbKLMJO80GOcC.99