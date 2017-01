14 ans après le drame : une exposition sur Ilan Ramon z’l

Le colonel Ilan Ramon z’l, qui était la fierté de son pays, avait un brillant avenir devant lui : il était le premier astronaute israélien à participer à un voyage dans l’espace. Malheureusement, la navette américaine Columbia à bord de laquelle il se trouvait en compagnie de six autres membres d’équipage s’est désintégrée dans l’atmosphère alors qu’elle amorçait son retour sur la terre après une mission de 16 jours, provoquant la mort de tous ses passagers. Ce drame a eu lieu le 1e février 2003.

14 ans après cette disparition tragique, une exposition qui retrace les principales étapes de la vie de Ramon ouvre ses portes au Musée Madatech (Israel National Museum of Science, Technology and Space) de Haïfa à l’occasion de la semaine consacrée à l’espace.

L’exposition est divisée par thèmes. Parmi les éléments qui sont présentés, on peut voir des équipements qu’il a utilisés pour préparer la mission de Columbia, y compris un casque de la NASA, la nourriture casher pour sa consommation personnelle dans l’espace, une mezouza en fil de fer barbelé qu’il avait emportée avec lui, ainsi que des notes prises pendant l’opération de Tsahal contre le réacteur nucléaire Osirak en Iraq en 1981, à laquelle il a participé.

La veuve d’Ilan Ramon, Rona Ramon, a indiqué que ces objets ayant appartenu à son mari ‘racontaient sa vie et suscitaient l’inspiration’, ‘On peut y voir non seulement le développement de sa carrière mais aussi les difficultés qu’il a rencontrées, a-t-elle souligné, sa fierté d’être israélien et juif, et sa volonté de représenter sa patrie au cours de la mission spatiale’. Elle a ajouté qu’elle espérait par la suite déplacer cette exposition à travers le pays.