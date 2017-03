12e jour de grève de la faim pour les habitants d’Amona

Le comité d’action d’Amona, qui lutte pour les droits des familles expulsées de leur maison auxquelles aucune solution de rechange satisfaisante n’a été proposée à ce jour, a publié un communiqué à l’occasion de la visite dans la région de Jason Greenblatt, l’émissaire spécial du président américain Donald Trump. Il y rappelle que ‘ses membres observent depuis 12 jours une grève de la faim pour que le Premier ministre respecte ses engagements et pour que le gouvernement prenne la décision de construire une nouvelle localité où les familles pourraient reprendre une vie normale et poursuivre leur mission sioniste’. Il ajoute : « Un mois et demi après avoir été déracinés de nos maisons et avoir déploré la destruction du village où nous avons grandi, nous attendons du Premier ministre qu’il annonce à l’émissaire américain la création d’une nouvelle localité décidée par son gouvernement sur les terres de la vallée de Shilo, comme convenu ».