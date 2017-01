12 nouveaux ‘citoyens d’honneur’ de Jérusalem

Comme chaque année, douze personnalités israéliennes de premier plan recevront le titre de ‘citoyen d’honneur de la ville de Jérusalem’ pour 5777. La liste a déjà été établie mais elle doit être entérinée la semaine prochaine par le maire Nir Barkat. Ce titre, qui existe depuis 1967, leur a été attribué pour leur contribution à la société israélienne et à Jérusalem dans des domaines divers. Il leur sera remis par Nir Barkat au cours d’une cérémonie qui fera partie des festivités organisées à l’occasion du 50e anniversaire de la réunification de la capitale d’Israël. Cette année, 79 candidatures ont été déposées devant un jury qui a dû les examiner avant de faire son choix. Parmi les lauréats, on peut citer le Rav Adin Even Israël Steinsaltz et la rabbanit Hanna Henkin. Les autres bénéficiaires sont les Pr Shalom Rozenberg, Aya Abramov, Khalil Abu Dalu et Menahem Ron Wechsler, ainsi que Mordehaï Adika, Aliza Sasson, Eliahou Gabbaï, David Blumberg et le Rav Yehezkel Fogel.