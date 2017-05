10 choses que vous ne savez (peut-être ) pas sur l’indépendance de l’Etat d’Israël

Voici dix faits que les historiens rapportent sur les conditions qui ont accompagné l’indépendance de l’Etat d’Israël. Le saviez-vous ?

1. Il fallait déclarer l’indépendance au moment où le mandat britannique sur Erets Israël s’arrétait, le 15 mai 1948 . Mais comme c’était un samedi, la déclaration se fit quelques heures avant shabbat, vendredi 14 mai à 16h. On n’allait pas créer l’Etat juif un jour du shabbat !

2. Ce n’était pas une décision facile à prendre que celle de déclarer l’indépendance de l’Etat juif. Dans la journée du 12 mai, Ben Gourion et les membres du « Conseil du Peuple » se sont réunis pour voter pour la création, ou non, de l’Etat. Cette réunion dura 13 heures et le vote passa ric-rac !

3. Quatre noms avaient été proposés pour le nouvel Etat : Tsion, Tsabar, Yéhouda et Israël. C’est Ben-Gourion au moment de la déclaration qui prit la décision de l’appeler « Etat d’Israël » !

4. La première émission de la Radio « Kol Israël » a été la retransmission en direct de la déclaration d’indépendance !

5. La lecture s’est faite sur du papier brouillon et non sur le fameux parchemin : la version du texte n’a été prête que quelques heures avant la déclaration, pas le temps de la recopier.

6. La texte de la déclaration commence par la lettre « Beth », la même avec laquelle la Torah débute son récit. De même, la déclaration a été inscrite à la plume sur un parchemin, à la manière d’un Séfer Torah.

7. Les Etats-Unis ont été le premier pays à reconnaître diplomatiquement l’Etat d’Israël. Le président Truman a envoyé un message de reconnaissance seulement 11 minutes après la déclaration !

8. Le lendemain, six pays arabes attaquaient le jeune pays juif à l’aube.

