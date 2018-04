“בן 70 לשיבה!” – (משנה אבות ה’, כא’) Ben 70 la-séva! (Mishna Avot 5, 21) par Ariel Kandel

Les Pirké Avot nous enseignent que 70 ans est l’âge de la vieillesse.

L’Etat d’Israël serait-il vieux ?

Cet Etat a surtout atteint l’âge de la maturité, l’âge de la sagesse, l’âge auquel on sait apprécier les bonnes choses et dire MERCI.

Mais c’est aussi l’âge auquel nous nous devons tous Ensemble de nous poser les vraies questions pour qu’Ensemble nous puissions faire avancer notre pays.

On pourrait en effet aussi lire : “Ben 70 la – shiva” – “70 ans, l’âge du Retour”

Retour vers quoi ? Retour vers qui ?

Un retour vers Israël ! La terre d’Israël, le peuple d’Israël.

Nous, qui avons décidé un jour de monter en Israël, espérons et prions tous les jours pour le retour des exilés vers la terre d’Israël où réside aujourd’hui la majorité du peuple d’Israël.

La prochaine décennie sera surement placée sous le signe du Retour de dizaines de milliers de Juifs de France vers l’Etat d’Israël.

Mais pour arriver à cela, nous nous devons aussi de retourner vers nos frères, de nous tourner vers eux, de faire le maximum pour intégrer les olim des dernières années et de tendre nos mains vers ceux qui souhaiteraient rejoindre leur patrie pour y vivre.

Ceci est un combat de tous les jours.

Il faut ensemble nous affirmer afin que notre Etat offre davantage de pistes d’intégration aux olim et à ceux qui souhaiteraient venir vivre ici.

Davantage de solutions d’intégration professionnelle, davantage de programmes éducatifs pour les jeunes collégiens et lycéens afin qu’ils puissent occuper leur temps tous les après-midi après les cours scolaires, davantage de plans de logement pour les dizaines de milliers de Juifs résidant en France dans des logements sociaux et qui ne peuvent pas rejoindre aujourd’hui Israël de peur de ne pas pouvoir se loger.

Nous pouvons et nous devons enfin le clamer haut et fort ! Nous sommes Israéliens ! Et nous avons donc le droit mais aussi le devoir de nous impliquer pour contribuer à l’édification du futur de notre pays.

Ariel Kandel est le directeur de Qualita

www.qualita.org.il